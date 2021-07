College akkoord met zorgwoningen op De Wildbaan

LEUVENHEIM – Landgoed De Wildbaan in Leuvenheim mag 18 zorgwoningen realiseren. Dit besloot het college van gemeente Brummen vorige week. Burgemeester en wethouders vragen initiatiefnemer Caspar Altena zijn ideeën nu verder uit te werken in een ontwerpbestemmingsplan.

Het idee is om 18 zorgwoningen met een 24-uurs zorgconcept te realiseren op landgoed De Wildbaan aan de Spankerenseweg in Leuvenheim. Ook komt er dagbesteding en vier kleine, levensloopbestendige, huurwoningen in het koetshuis. Hiermee heeft het landgoed een nieuwe, rendabele functie om de historische gebouwen en het omliggende terrein te kunnen onderhouden. De gemeente en de initiatiefnemer kijken samen hoe de benodigde zorg kan worden georganiseerd.

Het college ziet deze woningen als een goede aanvulling op het bestaande zorgaanbod binnen de gemeente. Uit onderzoek dat werd gedaan voor de Woonzorgvisie van de gemeente blijkt dat er behoefte is aan dit soort zorgwoningen. Het landgoed krijgt bovendien de maatschappelijke betekenis die het in het verleden ook had. In de jaren 70 en 80 bood Philadelphia hier al zorg aan mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Wethouder Pouwel Inberg: “We willen dat de economische invulling van deze prachtige plek zo goed mogelijk aansluit bij de historie van het landgoed. Dit zorgconcept sluit aan bij de historie, inrichting én kwaliteiten van de plek. Voor de eigenaren geeft het toekomstperspectief en de mogelijkheid om het landgoed zijn belangrijke maatschappelijke betekenis te laten behouden. Zowel voor huidige, als voor toekomstige generaties.”