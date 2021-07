Clown Emmy bezoekt Zonnebloem

EERBEEK – Onlangs heeft clown Emmy van Mediclowns een groot aantal gasten van Zonnebloem Eerbeek-Hall bezocht. Dit bezoek, om bij de gasten de lang afwezige glimlach weer op het gezicht te toveren, werd erg gewaardeerd. Clown Emmy zette een liedje in of wist de mensen op een andere manier te vermaken. De gasten mochten ook nog in het geheimzinnige koffertje gluren: voor iedereen was er een leuke verjaardagskalender met foto’s van Eerbeek en Hall. Een vrijwilliger van de Zonnebloem, Riet Verbeek, heeft deze helemaal zelf samengesteld.

www.zonnebloem.nl/eerbeek-hall