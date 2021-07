Carillonconcert in Doesburg

DOESBURG – Gastbeiaardier Gerda Peters bespeelt zondag 1 augustus tussen 14.00 en 15.00 uur het Doesburgs carillon. Ze brengt een programma dat bestaat uit een aantal themablokken, onder andere met werken van de oude heren Matthias Vanden Gheyn en Jan Pieterszoon Sweelinck. Verder speelt Gerda filmmuziek, een aantal impressionistische werken en enkele popnummers, zoals Old and Wise en Bridge over Troubled Water.

Gerda Peters is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel- en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collegabeiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten.

www.gerdapeters.nl