Buurtkoffie in Inloophuis

DIEREN – Op maandag 19 juli is er van 10.00 tot 12.00 uur Buurtkoffie in de VrijeTijdsVleugel van het Inloophuis in Dieren. Iedereen is welkom voor een kop koffie en een praatje en er zijn verschillende (creatieve) activiteiten om te doen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Elke maandag staat vanaf 10.00 uur de koffie en thee klaar en is iedereen die dat leuk vindt van harte welkom op dit moment is aanmelden wel verplicht. Er is geen centrale activiteit die gedaan wordt, bezoekers mogen doen waar zij zelf zin in hebben Dat kan bijvoorbeeld breien, haken, tekenen, een spelletje of een puzzel zijn. Het eigen handwerk van thuis meenemen kan ook. Meer informatie is te verkrijgen via activiteiten@inloophuisdieren.nl

www.inloophuisdieren.nl