Business & Shopping: Vakdiploma voor Toon van den Boogaard van Monuta in Dieren

DIEREN – Toon van den Boogaard van Monuta in Dieren mocht onlangs het diploma van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in ontvangst nemen. Dit examen is in het leven geroepen om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers in Nederland te borgen.

Met het NaVU-diploma kunnen uitvaartverzorgers zich inschrijven in het Register Uitvaartzorg van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Zij moeten een gemiddelde klanttevredenheidscore van een 8 of hoger hebben, gemeten over twintig uitvaarten, en minimaal tien uitvaarten zonder klachten hebben begeleid. Nabestaanden kunnen aan de hand van het register hun keuze voor een uitvaartverzorger maken op basis van kwaliteit.

Monuta wil haar uitvaartverzorgers het vak leren zonder ‘op nabestaanden te oefenen’. Daarom krijgt elke nieuwe uitvaartverzorger een mentor. Het inwerkproces duurt in totaal een half jaar. Hierbij krijgen de nieuwe uitvaartverzorgers de ruimte om te leren van hun collega’s en uiteindelijk ook zelfstandig aan het werk te gaan. De laatste fase is het NaVU-examen. Na de registratie als uitvaartverzorger heeft Monuta een uitgebreid opleidingsprogramma voor bijscholing.