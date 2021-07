Business & Shopping: Kranenbrink Zorghulpmiddelen: ‘Iemand mobiel maken geeft veel voldoening’

BRUMMEN – Jesse Wilbrink had samen met zijn vader vijf jaar een bedrijf in fietsen voor rolstoelgebruikers, Frontline Handbikes. Dat werk gaf hen enorm veel voldoening. Samen met hun medewerkers, waaronder Niek Klein Kranenbarg, hadden vader en zoon Wilbrink veel kennis opgedaan over techniek en hulpmiddelen. Met die ervaring wilden ze meer mensen helpen mobiel te worden als dat niet kan met een standaardoplossing. Begin dit jaar zijn Jesse en Niek samen een nieuw bedrijf gestart: Kranenbrink Zorghulpmiddelen. De naam is een samentrekking van hun achternamen. “Wij willen persoonlijke service aanbieden, daar hoort ook een persoonlijke naam bij”, verklaart Jesse.

“Mensen worden steeds ouder en willen langer thuis blijven wonen. Dan is het fijn dat je mobiel bent en eropuit kunt. Er zijn veel standaardoplossingen verkrijgbaar, maar we hadden met de handbikes al gezien dat standaard niet voor iedereen werkt.”, vertelt Jesse. Met scootmobielen, rollators, toiletverhogers, badkamergrepen en andere zorghulpmiddelen komt Niek bij zijn klanten thuis om een oplossing te zoeken voor hun hulpvraag. “We hebben opvouwbare scootmobielen die je makkelijk in de auto kunt meenemen voor een dagje uit, maar ook grote scootmobielen waarmee je tot 50 kilometer kunt afleggen. Scootmobielen met drie wielen zodat je wat flexibeler bent, maar ook met vier wielen voor meer stabiliteit. Volop keuze voor iedereen.”

Allerbeste service

De zorghulpmiddelen van Kranenbrink zijn via koop en lease verkrijgbaar. “We hebben producten in diverse prijsklassen, zodat we echt voor iedereen een oplossing kunnen bieden. Daarnaast kun je ook je oude product bij ons inleveren en kiezen voor een tweedehands exemplaar. We hebben ook telefoonhouders en houders voor de rollator of krukken voor op de scootmobiel.” Een onderhoudscontract afsluiten kan ook. “Het hoeft niet, maar we bieden het wel aan, omdat we mensen volledig willen ontzorgen. Wij bieden echt de allerbeste service”, zegt Jesse overtuigd. ”Ook in het weekend of ’s avonds. Niets is ons te gek.”

Service vanuit Brummen

Niek en Jesse hechten waarde aan persoonlijk contact met hun klanten. “Kom langs in onze ruim opgezette showroom in Brummen. We hebben veel keus en het is een rustig gebied voor een proefritje. Daarnaast bieden we in de hele regio testritten aan huis. We nemen verschillende scootmobielen mee, zodat u op uw gemak kunt kijken welk model het best bij u past. En zoekt u iets dat we niet hebben? Dan regelen we dat voor u of we maken het zelf. Dat is de service die we iedereen aanbieden.“ Het is altijd mogelijk een vrijblijvende afspraak te maken.

Kranenbrink Zorghulpmiddelen is gevestigd aan de Ambachtstraat 44 in Brummen, tel. 085-3035227 of info@kranenbrink.nl.

Foto: Marian Oosterink

www.kranenbrink.nl