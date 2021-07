Buitenfilm bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont op vrijdag 30 en zaterdag 31 juli een buitenfilm op de trappen naast Hotel Doesburg. De film Yesterday staat die dagen op het programma, een muzikale komedie van Danny Boyle, die ook de succesvolle film Slumdog Millionnaire regisseerde.

Yesterday volgt het leven van Jack Malik, een muzikant die niets liever wil dan doorbreken. Na een heftig voorval blijkt ineens dat hij de enige persoon op aarde is die zich The Beatles kan herinneren. Dankzij de ijzersterke liedjes van The Beatles, die Jack van de een op andere dag als enige op de wereld kent, krijgt hij een tweede kans op succes. En met deze kennis weet hij een enorme indruk te maken.

Er is is plek voor maximaal 50 personen, er liggen kussentjes klaar op 1,5 meter afstand. Reserveren is noodzakelijk, dit kan tot uiterlijk 29 juli via ww.filmhuis-doesburg.nl. De film begint om 22.00 uur. De toegang is gratis, een bijdrage in de hoed is welkom.