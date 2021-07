Buitenbios stelt voorstelling een week uit

BRUMMEN – De Brummense Buitenbios heeft de vertoning van de speelfilm Corpus Christi een week uitgesteld. De voorstelling vindt nu plaats op donderdag 22 juli om 21.45 uur in Park t Goor in Brummen. De weersvoorspelling was op de geplande vertoningsdatum te onzeker en bovendien het gras te zompig. De voorspellingen voor komende donderdag zien er een stuk beter uit, dus de organisatie is vol vertrouwen. Meer informatie over de Brummense Buiten Bios en de speelfilm zijn te vinden op de site www.brummensebuitenbios.nl.