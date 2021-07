Buiten schaken en dammen in Loenen

LOENEN – Annelies Smits en Michiel Zandbeld uit Loenen hebben het initiatief genomen om op het speelveld aan de Molenhoek schaak- en damtafels te plaatsen. Doel hiervan is vooral contact leggen tussen de buurtbewoners. “Als bewoners een potje schaken of dammen, is er aanloop op het speelveld en kunnen toevallige en niet-toevallige ontmoetingen en gesprekken tussen jong en oud ontstaan. Het plan is onderdeel van de wens het speelveld wat leuker in te richten”, aldus de initiatiefnemers. Smits en Zandbeld zijn nu op zoek naar mensen die van schaken of dammen houden en het leuk vinden zo af en toe mee te helpen met een schaak- of dampartijtje. Niveau is daarbij niet van belang, wel het plezier. Ook mensen die het spel willen leren spelen zijn welkom. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. 06-41473695 of detuinvanloenen@gmail.com.