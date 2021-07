Brummense raad stemt in met herstelplan en Perspectiefnota

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 17 juni met een ruime meerderheid besloten dat de Perspectiefnota 2022-2025 een goed uitgangspunt vormt voor de later dit najaar op te stellen programmabegroting. Hiermee gingen de raadsleden ook akkoord met het financieel herstelplan, wat betekent dat Brummen vanaf 2022 elk jaar 600.000 euro gaat sparen. Hiermee moet vanaf 2023 een sluitende meerjarenbegroting kunnen worden gepresenteerd en wordt de spaarpot weer gevuld.

Met uitzondering van de VVD-fractie schaarden alle raadsfracties zich achter de perspectiefnota. In de nota werd een kleine tekstwijziging doorgevoerd in het stuk tekst over de impact van de coronacrisis op de samenleving. Een voorgestelde zinsnede van het college over de mogelijke gevolgen hiervan op de lokale veiligheid en criminaliteit vond de voltallige raad te stigmatiserend. Dit werd aangepast.

Een amendement van VVD om te zorgen dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gestort in het spaarpotje kreeg alleen de steun van Democratisch Brummen en Hofman-Kleverwal en hield dus geen stand. Andere fracties hielden een pleidooi voor een goede begrotingsdiscipline, maar vonden het voorstel van de VVD niet flexibel genoeg.

In het debat zijn in totaal vier moties in stelling gebracht, die met een ruime meerderheid van de stemmen zijn aangenomen. Zo gaat het college aan de slag met opstellen van een actuele visie over informatisering en automatisering (ICT) en een bijhorend meerjarenplan. Verder riep de raad het college op om bij de uitvoeringsplannen van de bouwstenen van het rapport Berenschot, dat is opgesteld om de kosten in de zorg in kaart te brengen en te reguleren, een aantal aandachtspunten in acht te nemen over de rol van de gemeente. Centraal staan hierbij de voorliggende voorzieningen (zoals dorps- en wijkcentra) die bijdragen aan een sterke sociale infrastructuur. De twee andere moties hadden meer betrekking op de versterking van de natuur en het versterken van biodiversiteit, bijvoorbeeld door alleen biologische inheemse soorten aan te schaffen.

De gemeenteraad heeft daarnaast besloten dat de weerstandsreserve van de gemeente wordt vastgesteld op 3.620.000 euro.