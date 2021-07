Brummense organisaties ondertekenen preventieakkoord

BRUMMEN – Twintig organisaties hebben een lokaal preventieakkoord ondertekend. Met elkaar zetten zij zich de komende periode extra in om de gezondheid van de inwoners van de gemeente Brummen te bevorderen. Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s: gezond opgroeien, de gezonde werkvloer en gezond ouder worden. In september wordt een officiële aftrap georganiseerd en start de uitvoering.

Al eerder werd een Nationaal Preventieakkoord opgesteld. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen zijn zij de grootste veroorzakers van ziekten in Nederland. Ook in de gemeente zien de organisaties en gemeente mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de inwoners zowel lichamelijk als ook mentaal gezond blijven.

In het lokale preventieakkoord staan concrete acties die de komende tijd samen met verschillende organisaties worden uitgevoerd. De gemeente Brummen is ook één van de ondertekenaars van het preventieakkoord. Wethouder Ingrid Timmer van gezondheid is blij met het akkoord. “Investeren in gezondheid van inwoners heeft een positieve uitwerking op veel gebieden. Mensen kunnen beter omgaan met de uitdagingen van het leven, hebben meer energie en kunnen iets betekenen voor een ander.”

Eén van de deelnemers aan het thema ‘gezond opgroeien’ is Vérian, onder andere bekend van het consultatiebureau. “Ouders willen het beste voor hun kind”, zegt Edith Slagman, jeugdverpleegkundige bij Vérian. “Maar wat is dan eigenlijk het beste? We bespreken dit standaard met ouders. Dankzij het preventieakkoord kunnen we ook op andere plekken extra aandacht besteden aan een gezonde opvoeding. Om een voorbeeld te noemen: in het BoekStartkoffertje die jonge ouders kunnen ophalen bij de bibliotheek, komt straks ook informatie over gezond eten en drinken met je kind.”

Andere voorbeelden van initiatieven die uitgevoerd gaan worden, zijn het rookvrij maken van de speelplekken in de gemeente en het uitdelen van fruit na de wedstrijden van de jeugd bij Sportclub Brummen.

Ook de Eerbeekse Sociëteit is een van de deelnemende organisaties. Het is een netwerk van bedrijven en ondernemers uit Eerbeek en omstreken. Voorzitter Dries Krens legt uit waarom zij zich aansluiten bij het preventieakkoord. “De komende tijd gaan wij met werkgevers in gesprek over het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de werknemers. Hoe kunnen wij daar als werkgever positief aan bijdragen? Door het gezamenlijk op te pakken, is het makkelijker om ermee aan de slag te gaan.”

Gezond ouder worden heeft ook een plek gekregen in het akkoord. In samenspraak met een aantal organisaties zoals Stichting Welzijn Brummen, RIWIS, Bibliotheek Brummen-Voorst, Stichting Sportkompas en dergelijke is het idee ontstaan om een kook- en wandelclub op te zetten voor senioren. Iedereen die het leuk vindt om gezamenlijk te koken en te eten, is straks van harte welkom. Tegen een kleine vergoeding wordt een gezonde maaltijd bereid en wordt er in gesprek gegaan over thema’s die interessant zijn voor de aanwezigen. Voorafgaand of na afloop is er een wandeling.

Kyra Jurriëns, k.jurriens@brummen.nl