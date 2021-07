Brummens voedselbos doet met rondleidingen mee aan IJsselbiënnale

BRUMMEN – Deze zomer zijn de rondleidingen van Voedselbos Nieuwe Erven op de Elzenbos in Brummen op de derde zaterdag van de maand. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met het voedselbos.

Het voedselbos is bij uitstek een voorbeeld van hoe je praktisch in je eigen buurt kunt werken aan een klimaatvriendelijker gebied. Het bos is ontstaan in 2017 en de meeste aanplant staat nu dus 3,5 jaar in de grond. Je vindt er veel eetbare en ondersteunende en nuttige soorten. Voedselbossen krijgen landelijk steeds meer aandacht en zijn er in vele vormen. Het voedselbos in Brummen is bijzonder omdat het door een samenwerking tussen de gemeente en vrijwilligers tot stand is gekomen.

De rondleidingen zijn zaterdag 17 juli, 21 augustus en 18 september. De rondleidingen starten om 10.30 uur vanaf de ontmoetingsplaats. In geval van hevige neerslag gaan de rondleidingen niet door. Aanmelden kan via e-mail: voedselbosnieuweerven@gmail.com. Het voedselbos is te volgen via Facebook: www.facebook.com/voedselbosnieuweerven.

Dit jaar vinden de rondleidingen plaats in het kader van de IJsselbiënnale. De rondleiding is goed te combineren met een fietstocht over de route van de IJsselbiënnale. De internationale kunstroute heeft als thema de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei.