Brandmelding blijkt loos alarm

VELP – De Coop Supermarkt aan het Churchillplein in Velp kon zaterdagmorgen 17 juli pas later de deuren openen, omdat er het vermoeden van brand was. De brandweer kreeg rond 7.00 uur een speoedmelding. De medewerkers van de supermarkt hadden lichte rook waargenomen en roken een brandlucht. Ook het alarm was afgegaan. De brandweer heeft zowel in als om het pand een verkenning gedaan, maar hierbij de oorzaak van de brand niet kunnen achterhalen. Er zijn metingen verricht, maar ook deze waren zonder resultaat. De winkel is geventileerd, waarna de medewerkers weer terug in het pand konden.

Foto: Sarina Scheper / Persbureau Heitink