Boeren Top20 bij Voorstveluwezoom

TWELLO/EERBEEK – Het dialectprogramma Mo’j is luusteren van omroep VoorstVeluwezoom draait zaterdag 31 juli de Boeren Top20, waarin twee uur lang de boer en het boerenleven wordt bezongen. Muziekkenner Wim de Winkel deed de techniek en stelde een lijst samen met twintig mooie nummers. Veel artiesten hebben ‘boerennummers’ opgenomen. Dit varieert van De Boertjes van Buuten tot Dutch Boys en Herman Finkers. Vooral de rockgroep Normaal heeft veel liedjes over de boeren gemaakt, zoals De boer is troef en De boer dat is un keerl. Menigeen is benieuwd welk nummer de eerste plaats in de Top20 heeft behaald. De plaatjes worden in de uitzending afgewisseld met gedichten en voordrachten. De Boeren Top20 wordt zaterdag 31 juli tussen 10.00 en 12.00 uur uitgezonden op VoorstVeluwezoom (Radio Voorst en Veluwezoom FM) van 10.00 tot 12.00 uur. Het programma is ook door iedereen via internet overal te beluisteren, evenals via Uitzending Gemist.