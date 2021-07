BMK huldigt jubilarissen

BRUMMEN – Na afloop van de boekenmarkt op zaterdag 26 juni is een aantal leden van het BMK op het terras van ‘t Kromhout aan het Marktplein van Brummen gehuldigd. Van de elf jubilarissen waren er helaas een paar afwezig vanwege vakantie. Voorzitter Jan Martens kon desondanks een groot aantal leden welkom heten en memoreerde dat het meer dan een jaar geleden was dat de leden van het koor bij elkaar waren.

Een speciaal woord van welkom was er voor de dirigent Henriette Hansma en pianist Gerard Geurts. De voorzitter sprak ook richting hen de verwachting uit dat per 1 september weer gestart kan worden met de zangrepetities, hetzij in Plein Vijf hetzij in de Oude Kerk te Brummen.

De jubilarissen werden gehuldigd vanwege hun (langdurig) lidmaatschap van en inzet voor het Brummens Mannenkoor. Jaap Hendrikse vanwege zijn 10-jarig lidmaatschap, Joop Teunissen, Ab Vriezekolk en Gerard Gerritsen vanwege het 25 jaar lid zijn en Joop Mulderij en Gerard Dekkers vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Bij deze laatste twee jubilarissen vermeldde de voorzitter Jan Martens dat beiden destijds de initiatiefnemers waren van het starten van de boekenverkoop, een initiatief dat zowel financieel als sociaal van grote betekenis is geworden voor het BMK.

Verder werden de leden van het mannenkoor gehuldigd die vanaf de oprichting, op 6 december 1976, lid zijn: Jan van de Bijl, Roel Santingh, Tinco Schoonman, Hans Stronks en Gerrit Wassink..De jubilarissen ontvingen uit handen van voorzitter Jan Martens de bijbehorende oorkondes en KNZV-spelden en de 10-jarige jubilaris de BMK-speld.

De huldiging maakte deel uit van de afsluiting van weer een bijzonder seizoen, waarbij vanaf 10 maart 2020 niet meer met elkaar werd gezongen en voorgenomen concerten geen doorgang konden vinden. Wel blijft het BMK deze zomerperiode actief. Op zaterdagen zal het BMK nog met een aantal boekenkramen op de zaterdagmarkt van Brummen staan. Naar verwachting kan het BMK op 1 september weer een start maken met het nieuwe zangjaar, waarbij overigens nieuwe leden van harte welkom zijn.

www.brummensmannenkoor.nl

Foto: Voorzitter spreekt jubilaris Jaap Hendrikse toe