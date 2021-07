Bijzondere samenwerking rond historisch groen erfgoed

ROZENDAAL – Op woensdag 7 juli hebben Egbert Jaap Mooiweer namens Stichting Twickel, Michel van Maarseveen namens Paleis Het Loo en Peter van den Tweel namens Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, een convenant ondertekend. Dit vormt het startpunt van een samenwerkingsverband voor van het beheer van de Nationale Plantencollectie Citrus.

Sinds 1992 voeren Paleis Het Loo en Twickel een gezamenlijk verjongingsprogramma, waarbij enten van de oudere bomen worden genomen en doorgekweekt. Hierdoor groeit de collectie steeds verder en ontstaat er ruimtegebrek in de overwinteringsopstellingen in de Oranjerie van Stichting Twickel en de Floriskas van Paleis Het Loo. Beide locaties leggen de prioriteit bij de eigen kerncollectie.

Met de komst van Kasteel Rosendael van Geldersch Landschap & Kasteelen wordt het genetisch bronmateriaal verdeeld over drie partijen. Dit zorgt ervoor dat als er zich op één van de locaties een calamiteit voordoet, en een variëteit verdwijnt, het genetisch entmateriaal kan worden teruggehaald vanaf één van de andere twee locaties.

De samenwerkingspartners wisselen jaarlijks onderling kennis en ervaring uit en delen de specifieke kennis over dit groene erfgoed ook in een breder verband, onder andere door het organiseren van workshops over verzorging van de Oranjebomen.

Egbert Jaap Mooiweer en Michel van Maarsseveen zijn blij dat Geldersch Landschap & Kasteelen zich aansluit bij deze samenwerking. “De collectie en Oranje-band van Kasteel Rosendeal sluit aan bij deze samenwerking, tevens versterkt dit de historische verhaallijn vanaf de 17e eeuw. Zo hopen we de kennis van het beheer van de citruscollectie aan een jongere generatie erfgoedhoveniers te kunnen doorgeven.”

Foto: Floor ten Brink