Bijna vierduizend peuken opgeruimd in Velp

VELP – Op zaterdag 10 juli hebben de Peukeraars, zes vrijwilligers uit Velp, ongeveer 3.000 sigarettenpeuken geraapt in de openbare ruimte. Met nog eens 700 peuken uit een volle asbaktegel was de opbrengst van een dag peuken opruimen bijna 4000. De Peukeraars gingen op diverse plekken in Velp op pad. In het kader van de Plastic PeukMeuk Challenge gingen die zaterdag door het hele land groepjes peukenrapers aan de slag. Peuken van filtersigaretten bestaan uit celluloseacetaat, dus plastic. Ze breken af, maar verteren niet: iedere peuk in het milieu wordt uiteindelijk een microplastic, die bijdraagt aan de plastic soep in rivieren, zeeën en op land. De Velpse Peukeraars Ivon, Bianca, Maaike, Zunilda, Tjwan en Jeroen roepen dan ook iedere roker op, om de peuken van hun filtersigaretten niet achteloos weg te gooien. Niet op de grond, in de bosjes, naast een boom, op straat, stoep of in het water, maar in de afvalbak, of thuis bij het grijze afval.

Foto: Han Uenk