RHEDEN – Zondag 11 juli is de bijenstal bij het Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. De stal heet Simonveste en er zijn twee imkers van Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. aanwezig om te vertellen over het wonderbaarlijke leven van bijenvolken, informatie te geven en vragen te beantwoorden.