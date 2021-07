Bibliotheek Doesburg zoekt digi-vrijwilligers

DOESBURG – Bibliotheek Doesburg is op zoek naar digi-vrijwilligers die willen helpen bij de cursussen Klik&Tik en Digisterker. Vrijwilligers bij Klik&Tik helpen deelnemers vaardiger te worden op te computer en leggen uit hoe zij bijvoorbeeld de computer goed opstarten en afsluiten, hoe ze een e-mailadres kunnen aanmaken of online aankopen kunnen doen. Bij Digisterker wordt gewerkt aan het vaardiger worden in het werken met de elektronische overheid. Denk aan onderwerpen als het aanvragen van een DigiD, informatie zoeken op overheidswebsites en het aanvragen van toeslagen.

Gezocht wordt naar mensen met een goede computervaardigheid, die minimaal 3 uur per week op een vast moment beschikbaar zijn. Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/klantenservice/overons/vrijwilligers.html. Aanmelden kan bij Astrid Verburg via a.verburg@bibliotheekwestachterhoek.nl of tel. 06-47387001.