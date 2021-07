Bezoekers ontdekken Verborgen Tuin Pari-daeza

LOENEN – Ruim dertig jaar hebben Dick en Jeanette Vonhof aan de Eerbeekseweg 93 in Loenen een grote tuin. De tuin heeft als naam Pari-daeza gekregen, maar het echtpaar noemt het ook wel De Verborgen Tuin. Beiden willen ook andere tuinliefhebbers laten delen in de vreugde die zij eraan beleven en stellen daarom enkele weekenden de omvangrijke tuin open voor iedereen die interesse heeft. Zondag 25 juli liet een flink aantal liefhebbers zich door Dick Vonhof rondleiden door het complex, om te genieten van de uitgebreide uitleg en bijzonderheden over alles wat hier groeit en bloeit.

Dick Vonhof is oud-militair en kon al vroeg met pensioen. Hij zocht een tuin met een flinke lap grond en vond dit in Loenen. De tuin van ruim 2200 vierkante meter was precies wat hij zocht voor de uitvoering van zijn ideeën. Vonhof wilde een aantal tuinen in de grote tuin en daarvoor moest hij veel bouwen en metselen. Dat is nog goed te zien. Voor een groot deel staan alle planten in grote bloempotten en bakken.

Tijdens de wandeling verbaasden de bezoekers zich over de grote verscheidenheid aan planten, bloemen en bomen. Pari-deaza, Hebreeuws voor ommuurde tuin, is een tuin met vele gezichten. Vonhof is een liefhebber van alles wat langs een muur geleid kan worden. Het kunnen appels, peren, pruimen perziken of kweeperen zijn. Het snoeien van al die leibomen vergt veel tijd, maar daar heeft Vonhof een ludieke oplossing voor gevonden. Hij geeft diverse cursussen, waaronder een snoeicursus. Personen die het snoeien willen leren, krijgen hier les en kunnen oefenen op de leibomen van Vonhof.

Ook zijn in de tuin keukenkruiden te vinden, zoals Mexicaanse pepers in speciaal opgemetselde bakken. Vogels krijgen geen kans om te jatten van de kersen en ander lekkers in de hoog omgaasde Snoeptuin. De bezoekers mochten wel even proeven van de kruisbessen.

Het mooiste van de Loenense tuin is zeker De Kloostertuin. Het is een ommuurde binnenplaats, waar de bezoeker de mooiste citrus- en andere (sub)tropische fruitbomen in kuipen aantreft. De kiwi’s groeien hier weelderig en geven veel vruchten.

Vonhof kan boeiend vertellen over alles wat hier groeit. Hij weet van bijna alles ook de Latijnse namen. Echtgenote Jeanette helpt trouw met het vele werk in de tuin. Er is erg veel te doen, maar beiden doen het graag en zien het zeker niet als werk. Dick en Jeannette Vonhof geven de tuinliefhebbers dit jaar nog meer kansen om dit paradijs te komen bekijken Op zondag 29 augustus en zondag 26 september is de tuin weer open van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Dick Vonhof vertelt bezoekers over zijn boeiende tuin Pari-daeza