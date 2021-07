Berg en Heideweg Velp wordt verkeersluw

VELP – Door de ontwikkeling van de wijk De Del in Rozendaal wordt het steeds drukker op de Berg en Heideweg in Velp. Voor inwoners van Velp en Rozendaal zorgt dit soms voor onveilige situaties. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben een gezamenlijk voorstel gedaan om de Berg en Heideweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen de ingang van de volkstuintjes en de wijk De Del. Dat betekent dat ze de Berg en Heideweg inrichten als fietspad, waardoor de veiligheid van fietsers verbetert. Op deze manier wordt ook het landelijke karakter van de weg behouden.

Het eerste jaar van de maatregel wordt een proefperiode. De gezamenlijke gemeenten Rheden en Rozendaal gebruikt deze periode om de verkeerskundige gevolgen van de afsluiting in de praktijk te kunnen onderzoeken. Bij de evaluatie hiervan kan de gemeente Rheden besluiten, in overleg met de gemeente Rozendaal, hoe de definitieve inrichting van de Berg en Heideweg eruit komt te zien (inclusief eventuele aanvullende maatregelen). De direct betrokkenen in de wijken De Del en Kapellenberg en Mr. Van Hasseltlaan ontvangen in de loop van augustus huis-aan-huis een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de plannen met de Berg en Heideweg.