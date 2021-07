Beelden van Arthur Spronken in tuinen van Middachten

DE STEEG – Deze zomer zijn twee beelden van Arthur Spronken uit een particuliere collectie te bezichtigen in de tuinen van Kasteel Middachten. Het is voor de eerste keer dat Middachten hedendaagse kunst toont in haar eeuwenoude tuinen. Het sluit aan bij de nieuwe inrichting van de Oostparterre en laat nu een mooie combinatie zien tussen historie en hedendaagse kunst.

Te zien zijn twee beelden van de Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken, waar onder een abstracte weergave van een paard. De keuze voor dit werk is gemaakt vanwege de band die Middachten heeft met paarden. Spronken (1930 – 2018) groeide zelf op tussen de paarden. Na de kunstnijverheidsschool in Maastricht kreeg hij een beurs om een jaar naar de Academie in Milaan te gaan. Hier kreeg hij les van de beroemde beeldhouwer Marino Marini, dé specialist op het gebied van paarden. Sindsdien heeft Arthur Spronken zich toegelegd op het beeldhouwen en boetseren van voornamelijk paarden, paardentorso’s en vrouwen. Sommige werken missen bewust armen en benen om de dynamiek van de vorm volledig tot zijn recht te laten komen. Hij was geïnspireerd door de klassieke oudheid, de Griekse en Etruskische beeldhouwkunst.

De kasteeltuinen zijn het hele zomerseizoen geopend. De tuinen zijn tot en met 30 september geopend van woensdag tot en met zondag. Bezoekers kunnen een gratis audiotour volgen. Het kasteel blijft tijdens deze zomer gesloten.

www.middachten.nl