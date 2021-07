Basisschool de Triangel wint muziekwedstrijd

EERBEEK – De kleuters van basisschool De Triangel in Eerbeek hebben onlangs op hun eigen schoolplein kunnen genieten van een optreden van Stef Woestenenk. De zanger en muzikant kwam langs om de kinderen te feliciteren met de eerste prijs in de MuziekWestrijd van Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Deze MuziekWedstrijd werd gehouden om de jaarlijkse KinderMuziekWeek nog feestelijker te maken. Met een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied van Stef Woestenenk werden alle basisscholen uit de gemeenten Lochem, Brummen, Zutphen en Voorst uitgedaagd om een eigen muziekvideo op te nemen. De Triangel bracht het er het beste vanaf en won de eerste prijs: een bedrag van 500 euro, dat kan worden gebruikt voor nog meer muziek op school. De Triangel wil het gaan besteden aan nieuwe muziekinstrumenten voor de school en liefst ook boomwhackers, gekleurde plastic buizen in verschillende toonhoogtes die kunnen worden gebruikt bij het muziekonderwijs.

Petra Bennis, projectcoördinator van Méér Muziek in de Klas Lokaal bezocht vrijdag 18 juni de drie prijswinnende scholen in Eerbeek, Lochem en Zutphen. De kinderen van De Triangel verzamelden zich op het plein en zongen daar samen met Stef Woestenenk het lied ‘We maken muziek’.

De MuziekWedstrijd is onderdeel van een reeks activiteiten van Meer Muziek in de Klas Lokaal. Doel is dat alle basisschoolkinderen goed en structureel muziekonderwijs krijgen. Muzehof Centrum voor de Kunsten organiseert en coördineert dit in samenwerking met de landelijke organisatie van Méér Muziek in de Klas en werkt daarin samen met onder meer gemeenten, schoolbesturen, muziekaanbieders en de cultuurcoaches uit de vier gemeenten.