AV Gelre neemt afscheid van Guus Sloos

DIEREN – Na 50 jaar hardlooptrainer te zijn geweest, waarvan ruim 20 jaar van de donderdagtrimclub van AV Gelre, heeft Guus Sloos onlangs afscheid genomen van de Dierense atletiekvereniging.

In zijn jonge jaren was Guus een bekend hardloopfenomeen. Hij liep niet alleen zelf, maar werd ook snel trainer en begeleider van bekende Nederlandse hardlopers. Ook trainde hij jarenlang de lopers bij AV Gelre in Dieren. “Guus valt niet weg te denken bij onze atletiekclub en niet alleen als (jeugd)trainer, maar ook binnen het bestuur, waar hij vele jaren voorzitter van was”, aldus de hardlopers.

Door alle coronaperikelen kon er niet groots afscheid worden genomen en daarom besloot de donderdaggroep het voortouw te nemen en in kleine kring iets te organiseren. Na de gebruikelijke training kwamen veel (oud)leden naar het clubgebouw om onder genot van een kopje koffie en vele soorten zelfgebakken taarten na het lopen ‘de calorieën weer aan te vullen’ en Guus gedag te zeggen.

In een afscheidswoordje werd gememoreerd dat Guus altijd oog had voor de individuele loper(ster) en het sociale aspect nooit uit het oog heeft verloren. Iedere loper voelde zich, ongeacht niveau, thuis bij dit clubje en altijd was er koffie en een praatje achteraf. Guus op zijn beurt herdacht zeer kort zijn actieve trainers-loopbaan en besloot met de woorden dat hij deze donderdagclub altijd het liefste trainde en dan niet om de sportieve prestaties, maar om de gezelligheid en saamhorigheid. De club hoopt dat Guus dan ook nog regelmatig na de training even een bakje koffie komt doen.