Auto moet uitwijken en belandt onderaan dijk

DIEREN – Een te krappe inhaalmanoeuvre zorgde er donderdagmiddag 1 juli rond 12.30 uur voor dat een automobilist met zijn auto onderaan het talud van de Doesburgsedijk belandde. De grijze auto werd ingehaald, maar de bestuurder van de inhalende auto had een tegenligger niet gezien of niet goed ingeschat. De bestuurder van de grijze auto werd door de inhaler afgesneden, moest uitwijken en kwam door de manoeuvre onderaan de dijk terecht. De inhalende auto ging er na het incident vandoor en de bestuurder heeft zich nog niet gemeld.

De bestuurder van de grijze auto is gecontroleerd door de ambulancedienst, maar bleek niet gewond. De auto wordt door een berger naar boven gehaald en zal vermoedelijk worden afgesleept. De bestuurder van de inhalende auto wordt verzocht zich te melden bij de politie. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen bellen met 0900-8844.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink