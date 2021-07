Apeldoorn energieneutraal tegen 2050: hoe gaat dat?

(Dit is een gesponsord artikel)

APELDOORN – In 2050 wil Apeldoorn energieneutraal zijn. Daarvoor moeten heel wat inspanningen gedaan worden door de gemeente zelf, bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisatie. Hoe gaat dat in Apeldoorn?

De gemeente Apeldoorn wil op drie fronten grote stappen zetten, zodat de gemeente energieneutraal kan worden voor 2050. De drie fronten zijn energie besparen, duurzame energie opwekken op grote schaal en de samenleving aardgasvrij maken. Apeldoorn rekent niet alleen op zijn bewoners om energie te besparen maar gaat ook zelf aan de slag. Gemeentelijke gebouwen worden duurzamer en energiezuiniger gemaakt.

Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Om dit te kunnen bewerkstelligen onderzoekt de gemeente welke mix van duurzame energiebronnen de gemeente nodig heeft. Zo wordt er gekeken waar en hoeveel zonnepanelen, windmolens, zonneparken en laadpalen er kunnen worden geïnstalleerd. Deze informatie wordt gebundeld in een Regionale Energiestrategie, een regionaal plan voor duurzame energie. Dit gebeurt in samenspraak met de hele regio, aangezien de ruimtelijke inpassing van windmolens en zonneparken verder reikt dan de individuele gemeentegrenzen.

De komende jaren worden wijken in Nederland van het aardgas afgehaald. De gemeente Apeldoorn werkt projecten en plannen uit om de eerste wijken en hun gebouwen aardgasvrij te krijgen. Deze projecten worden druk besproken met netbeheerders, initiatiefnemers, woningcorporaties, het waterschap, bewoners en andere belanghebbende. Dit alles wordt tegen 2022 gebundeld in de Transitievisie Warmte, waarin de spelregels worden vastgesteld.

Bewoners

Bewoners van Apeldoorn worden aangespoord om hun huizen energiezuiniger en duurzamer te maken. De gemeente heeft daarvoor het Energiepunt Paslaan opgericht. Hier ontvangen bewoners persoonlijk advies van onafhankelijke adviseurs. De energiecoach kijkt bij de huiseigenaar thuis naar de mogelijkheden en geeft eenvoudige tips om de bewoner op weg te helpen naar een energiezuiniger huis. Daarnaast organiseert de gemeente regelmatig groepsaankopen voor zonnepanelen of isolatie. Voor wie daarnaast ook graag bespaart op zijn energierekening is het aangeraden om energie vergelijken onafhankelijk te doen.

Bedrijven

De gemeente Apeldoorn ondersteunt graag ondernemers die hun bedrijf energiezuiniger en duurzamer willen maken. Er zijn in de gemeente verschillende organisaties beschikbaar die ondernemers daarbij kunnen helpen. Het Taskforce Zonne-energie adviseert ondernemers over de fiscale, financiële en technische mogelijkheden van zonne-energie in hun bedrijf. Het Energiefonds financiert een deel van duurzame investeringen zoals een ledverlichtingssysteem of een warmtepompinstallatie. De subsidieregeling collectieve energieprojecten ondersteunt initiatieven waarbij gezamenlijk een energieproject, zoals een elektrisch laadplein, wordt gerealiseerd. Voor hulp bij het verduurzamen van het bedrijfsgebouw kunnen ondernemers terecht bij de Stichting Energieke Regio. Als laatste kunnen ondernemers zich aansluiten bij de lopende verduurzamingsprojecten die te vinden zijn op de Apeldoornse bedrijventerreinen. Hier worden onder andere een energiescan en individueel energieadvies aangeboden.