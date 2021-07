Afscheidsplek op RK Kerkhof Klarenbeek

KLARENBEEK – Op het kerkhof bij de voormalige RK kerk in Klarenbeek (nu het ontmoetingscentrum Het Boshuis) komt een centrale afscheidsplek. Er is heel wat voorbereidend werk verricht om deze plek mogelijk te maken. Er moest ruimte gemaakt worden door het verplaatsen van graven. Dit gebeurde in goed overleg met de rechthebbende families. Het Missiekruis krijgt ook een plaats op de afscheidsplek.

De afscheidsplek is een centrale plek met kruisbeeld op het kerkhof. Op de dag van de begrafenis kan in alle rust nog een laatste groet worden gebracht aan de overledenen. Op deze plek, waar familie en bezoekers ruim om de overledene heen kunnen staan, kan dan aan de overledene de laatste eer worden bewezen. De voorganger zal vervolgens op die plek de korte plechtigheid afsluiten. De overledene zal daarna in kleine kring aan de aarde worden toevertrouwd.

Families kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: allemaal rond de kist staan of verspreid tussen de graven. Bij het gesprek voorafgaande aan het afscheid kunnen deze twee mogelijkheden besproken worden. De Locatieraad en Pastoraatsgroep kan door de hulp van veel vrijwilligers van het kerkhof een mooie tuin van gedenken maken.