Afgezaagde boom blijkt vol te zitten met processierups

SPANKEREN – De brandweer is donderdagavond 15 juli even na 20.15 uur opgeroepen voor een stormschade aan de Zutphensestraatweg in Spankeren. Een boom dreigde om te vallen op de N348. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het te gaan om een grote eik vol met processierups. De boom stond met de wortels volledig los in de grond. De brandweer heeft speciale pakken aangedaan om bij het zagen van de boom geen last te hebben van de rupsen. Nadat de boom was neergehaald heeft de brandweer de boom met water afgespoten zodat de rupsen niet zouden opwaaien. Doordat de boom over de weg lag, was de N348 enige tijd afgesloten.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink