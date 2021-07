Activiteiten inloophuis Velp

VELP – De activiteiten van inloophuis ‘t Trefpunt in Velp zijn weer van start gegaan. Op maandagmiddag is er een hobbyclub. Op dinsdag tot vrijdag is het inloophuis van 10.00 tot 16.00 uur open. Op zondagmiddag kunnen bezoekers tussen 14.00 en 17.00 uur klaverjassen of jokeren. Buiten is er een terras, waar gratis koffie of thee gedronken kan worden. Dinsdag, donderdag en zondag kan er vanaf 17.30 uur een maaltijd komen worden gegeten. Maaltijden kunnen ook thuis worden bezorgd, de kosten hiervan bedragen 5 euro. Incluzio is op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig. Omdat er veel activiteiten zijn, zoekt het Inloophuis nog naar vrijwilligers.