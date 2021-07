Activiteiten in Dorpshuis Drempt

DREMPT – Een groot deel van de activiteiten van Dorpshuis Drempt zijn weer van start gegaan. Het Dorpshuis is geopend van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur. Het Dorpshuis is op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen via Instagram, Facebook of de website.

Het Dorpshuis beschikt over diverse zalen voor trainingen en cursussen, vergaderingen, bijeenkomsten, tentoonstellingen, uitvoeringen van podiumkunsten, feesten en partijen. Dorpshuis Drempt is een thuishonk voor veel verenigingen en organisaties. Denk aan Muziekvereniging Hummelo en Keppel, Zang- en toneelvereniging Zanglust, carnavalsvereniging De Blauwe Snep, basisschool de Klimtoren, de activiteitencommissie van Dorpshuis Drempt, Oranjecomité Drempt, Kermiscomité Drempt, Jeugdvereniging Drempt, Onderwijsinstituut Un, Dos, Tres, dartvereniging Hessendarters, de stijldansgroep, Club 60+, de Iesselschotsers, Biljartvereniging Tremethe, Country Line Dancing De Silver Shadows, de dansgarde De Blauwe Snep en Rijschool Wim Steintjes.

www.hetdorpshuisdrempt.nl