Actie Hongerpot blijft actief voor projecten in het buitenland

BRUMMEN – De actie Hongerpot heeft in juni 871,90 euro opgeleverd. Een mooie bijdrage voor de projecten die Hongerpot steunt. Hongerpot heeft al veel goed werk verricht, maar hulp blijft hard nodig.

Sinds de oprichting in mei 1974 heeft de Hongerpot veel ten goede veranderd in het leven van talloze kansarme kinderen. Hoeveel kinderen precies is moeilijk na te gaan, maar het staat vast dat de maaltijden die op school werden aangeboden essentieel waren voor het volgen van basisonderwijs en dus later voor vervolgopleidingen, werk en inkomen. Zo heeft de Hongerpot meegeholpen aan een beter bestaan voor de allerarmste kinderen. Niet alleen het eten was van groot belang, ook het feit dat er iemand naar hen omkeek betekende veel voor deze kinderen.

Projecten in Tanzania gaan inmiddels zelfstandig door zonder verdere steun van de Hongerpot. In Mwanza zijn de ouders nu zelf in staat hun kinderen op school te voeden en het beheer van het melaatsenkamp in Bukumbi is overgenomen door de regering.

In Armenië steunt de Hongerpot een kinderdagcentrum in Iljevan, in het noordoosten van het land. Hier worden kinderen uit zeer kwetsbare en arme gezinnen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar buiten schooltijd opgevangen. Er gaan op dit moment 25 kinderen naar het dagcentrum. Ze krijgen elke dag een maaltijd, ondersteuning bij hun schoolwerk en ook sociale/psychologische begeleiding. Die is zeker nu ook nodig omdat er grote angst is bij de Armenen voor een nieuwe oorlog en er zijn veel gezinnen waar de vader of oudere broer vorig jaar is gesneuveld.

George Kerketta zendt alarmerende berichten uit India. De situatie is daar, mede door de corona, ernstig. Verschillende mensen in zijn nabijheid, familieleden en collega’s, zijn overleden. “De voedselpakketten met droge voedingsmiddelen voor de schoolkinderen zijn klaar om uitgedeeld te worden, maar vanwege de nieuwe lockdown in onze staat is dat voorlopig niet mogelijk. Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd, gezien het snel stijgende aantal geïnfecteerden.”

www.hongerpot.nl