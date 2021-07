Aardgasvrij en duurzaam in Angerlo

ANGERLO – De Regiegroep Angerlo Gasvrij en Duurzaam is de afgelopen twee jaar intensief bezig geweest om samen met de gemeente vorm te geven aan de energietransitie. Op maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn er twee bijeenkomsten in de Meent in Angerlo. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners meepraten en vragen stellen.

“Wat is een goed alternatief voor aardgas, maar misschien nog wel belangrijker hoe maken we een start in ons mooie dorp om die weg in te slaan. Hoe gaan we zuiniger om met onze energie, hoe verduurzamen we ons dorp en onze huizen? Corona heeft een enorme impact gehad op onze maatschappij, op ons doen en laten. Zeker ook op de manieren en de momenten waarop we met u kunnen delen waar we als Angerlo Gasvrij en Duurzaam staan”, aldus de regiegroep. “Welke mogelijke routes we kunnen lopen om te komen tot een gasvrij dorp maar ook vooral tot een duurzaam dorp, waarin we de regie houden over onze eigen energietransitie en verduurzaming. Over deze voortgang, het transitieplan, de eventuele richting die we kunnen kiezen, de onderzoeken en al de activiteiten willen we graag met u, de inwoners van Angerlo, in gesprek.”

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.