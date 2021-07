Aanstormend pianotalent in zomerprogramma Gasthuiskerk

DOESBURG – Kamila Sacharzewska, Max Mostovetsk, Marija Tamkeviciute, Minjae Back, Gabriel Meloni en Edwin Szwajkowski zijn aanstormende pianotalenten. Van 22 tot en met 31 juli spelen ze in Gasthuiskerk Doesburg tijdens de 11e editie van het Internationale Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival.

Elk jaar, in de laatste weken van juli en de eerste van augustus, is de Wasserburg in het Duitse Kleef een centrum voor muzikale ontmoetingen. Tijdens de Musiksommer Campus Cleve geven gerenommeerde docenten hier master classes aan bijzonder begaafde jonge pianisten en pianistes uit de hele wereld. Deze speciale lessen kunnen ook door toehoorders worden bijgewoond. In de avonden geven de deelnemers en deelneemsters aan de master classes in de Huiskapel van de Wasserburg één uur durend concerten, de zogenaamde Abendmusik.

Die deelnemers treden ook op tijdens het Studentenmuziekfestival, op podia in de omgeving van Kleef, aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Ruim dertig jonge pianisten uit Nederland, Duitsland, België, Bulgarije, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zuid-Korea verzorgen zo in de grensstreek ruim honderd, gratis toegankelijke, concerten. In de Doesburgse Gasthuiskerk zijn er optredens op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juli, evenals donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 juli. Een optreden bijwonen gaat volgens het principe ‘pay as you go away’.

Meer informatie over de optredens en de dan geldende coronamaatregelen zijn te vinden op www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

Foto: Kamila Sacharzewska bijt donderdag 22 juli het spits af in de Gasthuiskerk