A348 wordt voorzien van gerecycled asfalt

REGIO – De A348 tussen Dieren en Arnhem wordt deze zomer voorzien van nieuw en duurzaam asfalt. Dit asfalt bestaat voor 98 procent uit gerecyclede asfalt en komt in beide richtingen op één rijstrook van de A348.

Het nieuwe asfalt is een van de vele resultaten uit de gezamenlijke zoektocht van provincie Gelderland en Boskalis naar een zo duurzaam mogelijke A348 tussen Arnhem en Dieren. Vertrekpunt is beheer en onderhoud van de bestaande weg met zo min mogelijk CO2-uitstoot, zo circulair mogelijk en met zoveel mogelijk aandacht voor waterveiligheid en natuur. Zo wordt, naast het nieuwe asfalt, het bestaande geluidsscherm bij Velp vervangen door een biobased geluidscherm, komt er een praktijkproef met breedband en krijgt de Middachterbrug een stillere voegovergang.

Via een mobiele centrale, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie, wordt nieuw asfalt uit gerecycled asfalt geproduceerd. Deze thermische olie is elektrisch te verwarmen en werkt door het gesloten systeem erg energiezuinig. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 en overlast door andere emissies. Met deze techniek van ARP Engineering en Boskalis is een prototype opgebouwd nabij de A348. Na afloop van het groot onderhoud wordt de proefopstelling afgebroken. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar ben ik van overtuigd!”

Bij het beheer en onderhoud gaat provincie ook onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van ICT-toepassingen. In de eerste fase komen er slimme camera’s en CO2-, fijnstof- en geluidmeters en worden voertuigen op de A348 gewogen. Ook komen er sensoren om de levensduur van het asfalt en de Middachterbrug te meten.

Uit een innovatiechallenge is de Infrawall naar voren gekomen. Dit is een biobased geluidsscherm in combinatie met een waterbergende functie. Dit idee gaan studenten van de Hogeschool Arnhem Nimegen (HAN) verder uitwerken. Uit gesprekken met de omgeving kwam naar voren dat de voeg in de Middachterbrug geluidshinder veroorzaakt. In overleg met RWS wordt de voeg vervangen door een voeg die minder geluid produceert.