A348 tussen Velp en Dieren vier weken afgesloten

DIEREN/VELP – In verband met werkzaamheden is de A348 tussen Velp (afrit 1) en Dieren afgesloten van zondag 18 juli tot en met 14 augustus. Het verkeer wordt omgeleid via de A12, N338 en N317. Verkeer van Dieren naar Arnhem kan wel gebruik blijven maken van de A348. De werkzaamheden behoren tot de eerste fase van het groot onderhoud dat gepland staat op de weg. Het asfalt wordt vervangen en er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt zo CO2-neutraal mogelijk gewerkt. 98 Procent van het asfalt van de A348 wordt hergebruikt. Dit wordt gedaan via nieuwe elektrische asfaltcentrale, de Helice. Deze centrale staat op het terrein van K3 Delta (Havikerwaard), in de buurt van de A348. Zo hoeven de vrachtwagens minder ver te rijden. De Helice produceert nieuw asfalt uit gerecycled asfalt met 90 procent minder CO2 uitstoot dan een reguliere asfaltcentrale. Bovendien heeft de asfaltcentrale ongeveer 41 procent minder energie nodig dan reguliere gasgestookte centrales.

De Steeg

In de Steeg ervaren bewoners geluidsoverlast van de voegen van de Middachterbrug. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het onderhoud. De provincie heeft Rijkswaterstaat afgesproken gelijktijdig met het onderhoud aan de A348 ook onderhoud aan de brug uit te voeren. Naast het vervangen van het asfalt op de brug worden ook voegovergangen vervangen voor een stillere variant.

Glasvezel

In de berm van de A348 wordt een glasvezelnetwerk aangelegd. De provincie wil onderzoeken welke toegevoegde waarde een dergelijk netwerk heeft op het beheer en onderhoud van de weg. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een systeem om onderhoud te voorspellen, sensoren die verkeersdrukte meten en slimme camera’s die naast verkeer ook flora en fauna in beeld kunnen brengen.

Biobased proeftuin

Het laatste onderdeel van het groot onderhoud is een praktijktest ter hoogte van de parkeerplaats Valewaard met biobased materialen. Vaak zijn dit restmaterialen uit verschillende productieprocessen. De restproducten krijgen meer waarde door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Door de restproducten te gebruiken verminderen we CO2 uitstoot en het zorgt voor meer circulariteit.