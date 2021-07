296 zonnepanelen op dak sporthal De Bhoele

EERBEEK – De gemeente Brummen streeft ernaar om zoveel mogelijk daken te gebruiken voor zonnepanelen. De Brummense gemeenteraad gaf afgelopen donderdag dan ook akkoord voor de investering die nodig is om het dak van sporthal De Bhoele in Eerbeek vol te leggen met 296 zonnepanelen.

De zonnepanelen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen dat nodig is om de sporthal te verduurzamen. Zo worden onder meer ook de gevels en het dak (extra) geïsoleerd en wordt er een warmtepomp met vloerverwarming geplaatst. Over twee weken starten de eerste werkzaamheden. De verwachte oplevering is januari 2022.

Met deze maatregelen is de start van het verduurzamen van in totaal vier gebouwen in de gemeente een feit. De andere gebouwen zijn de sporthal en het zwembad Rhienderoord in Brummen, het Werkfitcentrum in Eerbeek en het gemeentehuis in Brummen. Het is de bedoeling dat het energieverbruik van deze gebouwen door de maatregelen in 2023 flink verlaagd is.

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de verplichtingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Verantwoordelijk wethouder Pouwel Inberg is blij met deze stap: “We willen af van fossiele brandstoffen als aardgas en dieselolie. Zo moeten we klimaatverandering tegengaan. Veel inwoners en bedrijven leveren al hun bijdrage door bijvoorbeeld hun woning te isoleren of zonnepanelen op hun dak te plaatsen. De gemeente doet dit natuurlijk ook. Deze verduurzaming betekent voor de Bhoele ongeveer 80 procent minder CO2-uitstoot. Dat is een hele mooie besparing!”

Voor deze zonnepanelen is vanuit de SDE++-regeling een subsidie verleend, die de kosten van het van de zonnepanelen grotendeels dekt. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.