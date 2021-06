EERBEEK – Een 26-jarige man uit Eerbeek is woensdag 23 juni aangehouden voor handel in illegaal vuurwerk. In zijn woning werd in totaal 85 kilo aan illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit is in beslag genomen. “De woning, waarin het vuurwerk werd aangetroffen, staat nabij een woonwijk. We moeten er niet aan denken wat er gebeurd was als dat vuurwerk was geëxplodeerd”, aldus de politie. “Statische elektriciteit kan al voldoende zijn voor ontbranding en de gevolgen zijn dan niet te overzien. Niet alleen de bewoners, maar ook de buurt liep hierdoor enorm gevaar. Het is om die reden dat de politie hard optreedt tegen het illegaal vuurwerk.” Signalen of vermoedens van vuurwerk en de handel ervan kan worden gemeld via tel. 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.