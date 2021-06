Zonnepanelen op de Bhoele

BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen wil 97.000 euro beschikbaar stellen om zonnepanelen aan te brengen op sporthal De Bhoele in Eerbeek. In de begroting is budget vrijgemaakt voor gedeeltelijke verduurzaming van vier gemeentelijke gebouwen: de Bhoele, Rhienderoord, Werkfit en het gemeentehuis. In 2020 is een bouwteam samengesteld van specialisten op het gebied van klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties en bouwkunde, samen met de gebruikers en beheerders van de gebouwen. Het bouwteam heeft als eerste stap een integraal verduurzamingsplan opgesteld voor sporthal de Bhoele, specifiek op het onderdeel zonnepanelen. Hiermee kan een CO2-reductie van 30 procent worden gegenereerd. Het aanleggen van de zonnepanelen gaat dan gepaard met isolatie van het gebouw in combinatie met een warmtepomp, vloerverwarming en een ondersteunende HR-gasketel. De gemeenteraad moet nog akkoord geven voor het beschikbaar stellen van dit budget.