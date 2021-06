DIEREN – Schaakvereniging Theothorne houdt van 15 juni tot en met 24 augustus zomerschaakavonden in de Oase in Dieren. Iedereen die schaken leuk vindt of die lid is van een regionale schaakclub kan hieraan meedoen. Schakers kunnen iedere dinsdagavond om 19.45 uur aanschruiven en worden dan op eigen speelniveau ingedeeld. Deelname kost 1 euro per avond.

svtheothorne.nl