Zilvermuseum geopend in Martinikerk Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 5 juni is in de Martinikerk in Doesburg het Zilvermuseum Doesburg geopend. In het museum zijn zilveren mosterdpotjes en aanverwante objecten tentoongesteld. Het thema van de openingstentoonstelling is ‘Zilver en Mosterd’.

Conservator Martin de Kleijn heeft een zeer uitgebreide collectie mosterdpotjes uit meer dan twintig landen verzameld, uit de periode 1700 tot begin twintigste eeuw. In wisselende exposities komen verschillende kunststijlen aan bod, die zijn toegepast bij het vervaardigen van deze wereldwijd gemaakte mosterdpotjes en bijbehorende objecten. Het museum geeft uitgebreide informatie over deze verschillende stijlen, evenals over het materiaalgebruik naast het zilver. Er is bijvoorbeeld uitleg over hoe en waarom Boheems glas, Imari porselein en parelmoer werd toegepast bij zilveren mosterdpotjes.

Daarnaast zijn folders beschikbaar met informatie over de industriële geschiedenis van Doesburg en over kunst- en cultuurstromingen, beide in relatie tot onder andere mosterd, azijn en aardewerk. Het thema mosterd wordt zo in een regionaal en (inter)nationaal kader geplaatst. Een doorlopende digitale presentatie maakt deel uit van de exposities.

Het nieuwe Zilvermuseum is gevestigd in een nieuwe, moderne ruimte in de Martinikerk in Doesburg. Het museum is tot en met oktober op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Op zondag is het museum van 12.30 tot 17.00 uur te bezoeken. In het laagseizoen vanaf november gelden er andere openingstijden.

www.zilvermuseumdoesburg.nl