Zes nieuwe huurwoningen in Hall

HALL – Aan de Domineeskamp in Hall komen zes nieuwe huurwoningen. Woningcorporatie Veluwonen bouwt deze in de plaats van vier bestaande huurwoningen. Voor het bouwplan is een wijziging nodig in het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter visie. Daarnaast maken de gemeente en Veluwonen een aantal afspraken. Bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare ruimte. Daar komt groen met een wadi voor de opvang van regenwater en bomen voor de nodige schaduw. Veluwonen heeft het bouwplan al besproken met de buurt.