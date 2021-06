VELP – In buurthuis de Poort wordt donderdag 1 juli om 19.00 uur een workshop pottenbakken gehouden. Aanmelden kan bij de beheerder van de Poort via tel. 026-8481753. Als er veel belangstelling is, komen er ook workshops op 29 juli en 26 augustus. Wie na de workshop de smaak te pakken heeft, kan meedoen met de pottenbakkersgroepen op donderdagmiddag.