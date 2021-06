Woord en beeld in de boomgaard in Brummen

BRUMMEN – In de boomgaard van werk- en zorgboerderij Cortenoever aan de Piepenbeltweg 27 in Brummen is deze zomer de expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’ te zien. Deze bestaat uit foto’s van de Brummense fotografe Sharon Elvin, die zijn verbonden aan zeer korte verhaaltjes, zogenoemde zkv-tjes, van schrijvers uit de gemeente.

Het project ‘Woord en beeld in de boomgaard’ is, in het kader van de IJsselbiënnale, opgezet door de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen, is samenwerking met Sharon Elvin en verhalenverteller Elly van Agtmaal. Voor het schrijven van de zkv-tjes werd de hulp ingeroepen van schrijvers Agave Kruijssen, Agnes van Brussel, Marije Verbeeck, Nicolien van Doorn en Laurens Hoevenaren. Iedere schrijver heeft een favoriete foto uitgekozen en daarbij een zkv geschreven, met daarbij het thema van de IJsselbiënnale in het achterhoofd: Tij, Tijd en Tijdelijkheid. Bij twee foto’s zijn nog geen zkv-tjes geschreven. Bezoekers aan de boomgaard worden uitgenodigd een eigen zkv te schrijven en deze in te sturen naar taalmarkt@brummencultuur.nl.

Op hetzelfde terrein is ook een flessenpostproject van Elly van Agtmaal te bewonderen. Bezoekers kunnen in een weiland dwalen over verschillende paden, waar onderweg allemaal vormen van flessenpost te lezen zijn. Zij kunnen zelf meedoen door te zorgen dat de post in beweging blijft, of door zelf nieuwe flessenpost te schrijven.

De expositie van foto’s, zkv-tjes en de flessenpost is voor iedereen te bekijken tijdens de drie maanden durende IJsselbiënnale, van 18 juni tot 19 september. De organiserende werkgroep is bezig met de voorbereiding van een verrassende openingsactiviteit en wellicht een afsluiting, maar de data daarvoor zijn nog niet bekend. Wat wel al vast staat, is dat bij de afsluiting de mooiste zkv’s en ontroerendste flessenpost worden voorgelezen.

