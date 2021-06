Winnaars Doesburgse knipkaart ontvangen goodiebag

DOESBURG – Van mei tot en met september loopt de actie Doesburgs Knipje in de Doesburgse binnenstad. Met een knipkaart zijn elke maand nieuwe prijzen te winnen. Donderdag 10 juni ontvingen de tien winnaars van de maand mei een goodiebag ter waarde van 50 euro vol Doesburgse artikelen. Eind juni is er onder de ingeleverde knipkaarten opnieuw een trekking van winnaars die een goodiebag ontvangen.

In de maanden mei tot en met september loopt in de Doesburgse binnenstad de knipkaartactie Doesburgs Knipje. De knipkaart ligt in elke winkel. Bij een aankoop in een winkel krijgen bezoekers een knipje, na tien knipjes is de kaart vol. De kaart kan ingeleverd worden in de rode bus op de driesprong Meipoortstraat-Ooipoortstraat-Kerkstraat, hartje binnenstad. Elke maand is er trekking van de winnaars. “Begin juli is er nieuwe trekking”, aldus centrumcoördinator Tamara Verheij, die aangeeft dat de respons groot is.”Er werden honderden kaarten ingeleverd.”

De actie wordt georganiseerd door de SCBD, Stichting Centrum Belang Doesburg. Hierin werken de Doesburgse ondernemers samen om, samen met de gemeente en VVV, de binnenstad aantrekkelijker te maken. “Deze actie stimuleert om de leuke winkels in Doesburg te gaan ontdekken”, geeft SCBD-voorzitter Rob Appelhof aan. “Als SCBD vinden we het belangrijk om Doesburg met al die unieke winkels onder aandacht te brengen en de band met onze inwoners en bezoekers te versterken.”

De winnaars reageerden natuurlijk heel positief. “Er was zelfs een winnares uit Groningen die Doesburg zo aantrekkelijk vond dat ze hier nu naar huis wil zoeken”, illustreert Tamara Verheij. De winnaars komen uit Doesburg, Dieren en Lathum, maar dus ook veel verder weg zoals uit Groningen en Utrecht. Ze kregen artikelen als Doesburgse mosterdbonbons, een kookboek, Doesburgse moppen, een waardebon voor een kop mosterdsoep, een winkelwaardebon, een Lekkerz enzo strippenkaart en nog veel meer.

Foto: Tamara Verheij reikt goodiebag uit aan een van de winnaars van de knipkaartactie