Wethouder Budel met kinderen in gesprek over buitenspelen

RHEDEN – Woensdagochtend 9 juni ging wethouder Marc Budel met de kinderen van groep 8 van basisschool de Holtbanck in Rheden in gesprek over buitenspelen. Dit gesprek was de aftrap van een onderzoek naar buitenspelen en -sporten in de gemeente Rheden.

“We hebben er bewust voor gekozen om geen enquête onder volwassenen te houden, maar de kinderen zelf te vragen. Want spelen is voor kinderen”, vertelt wethouder Budel. De kinderen van de basischool hadden in groepjes een korte presentatie voorbereid met hun idee over de ideale buitenspeelplek. “Er kwam van alles voorbij. Van een ninja turtle survival trail tot een grote kubus waar op geklommen kan worden.”

Van één van de ideeën kon de wethouder gelijk bevestigen dat deze zou worden uitgevoerd. “De kinderen wilden een vogelnest, een ronde schijf waar ze met meerdere kinderen in kunnen schommelen. Deze stond toevallig al gepland om te plaatsen aan de IJsselsingel, daar waren ze erg blij mee.”

Het gesprek met de kinderen gaf de wethouder een goed beeld van hoe zij graag spelen. “Ik vond het mooi om te horen dat er voor de jeugd zeker niet altijd grote voorzieningen nodig zijn om zich te vermaken. Het bleek dat spelletjes ik vroeger speelde, zoals stoepranden en knikkeren, nog steeds gedaan worden.”

Wat hij ook opvallend vond, is dat er vanuit de ik-buurt-mee-cheques veel initiatieven komen voor natuurspeeltuinen. “Aan de Gruttostraat in Velp is zo’n speeltuin gerealiseerd en ook in Ellecom zijn ze bezig dit voor elkaar te krijgen. Het lijkt erop dat er meer behoefte iw aan speelplaatsen met zand en water en minder aan de traditionele ijzeren speeltoestellen.” Een mooie ontwikkeling volgens de wethouder. “Op dit soort speelplaatsen kunnen kinderen de fantasie de vrije loop laten.”

In totaal gaat de gemeente op tien plekken kinderen bevragen over het buitenspelen. De bevindingen worden gebruikt als input voor het speeltuinbeleid. Dit beleid wordt de komende maanden opgesteld en wordt daarna in de gemeenteraad besproken. Dit beleid vormt het uitgangspunt van hoe de gemeente de komende jaren de speelruimte gaat benutten, inrichten en onderhouden.