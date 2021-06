Wethouder Boone van Doesburg: “We gunnen het alle kinderen om mee te kunnen doen”

DOESBURG – De gemeente Doesburg was oktober vorig jaar een van de eerste gemeenten in Gelderland die ‘Sam& voor alle kinderen’ introduceerde. Voor Arthur Boone, wethouder van onder andere werk en inkomen en cultuur, een belangrijke stap, en zeker niet de laatste die Doesburg zal zetten in de armoedebestrijding. “Armoede overkomt je, we willen mensen graag een stap vooruithelpen.”

In Doesburg wonen relatief veel mensen met een lastige financiële situatie. Boone: “De eerste uitdaging is om mensen te bereiken. Hoe eerder we contact hebben, hoe sneller en vaak simpeler de problemen zijn op te lossen. We proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te staan en werken hiervoor samen met allerlei organisaties. Zo bieden we een vraagbaak en laagdrempelige ingangen.”

‘Sam& voor alle kinderen’ is zo’n voorbeeld van een laagdrempelig initiatief. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, die samen een portaal aabieden waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. “Je kunt op één plaats meerdere voorzieningen aanvragen”, legt Boone uit. “Het Jeugdfonds voor sport en cultuur natuurlijk, maar ook bij Jarige Job, Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. We zijn nu ruim een half jaar bezig en de reacties zijn enthousiast. Iedereen waardeert het als je wat extra’s voor kinderen doet, zij mogen nooit de dupe zijn van de financiële thuissituatie.”

Stap over de drempel

Daarom roept Boone alle ouders die het nodig hebben op om zich te melden bij ‘Sam& voor alle kinderen’. “Je kiest niet zelf voor deze situatie en het vraagt veel doorzettingsvermogen om eruit te komen. Zet die eerste stap voor je kinderen, gun het hen om op alle gebieden mee te kunnen doen!”, alduds Boone. “Sport en cultuur zijn ook manieren om samen met anderen wat te doen. Het belang van sociale contacten voor kinderen is groot. Door om te gaan met vriendjes en vriendinnetjes leren ze bijvoorbeeld ook rekening te houden met elkaars mening. Via ‘Sam& voor alle kinderen’ en het Jeugdfonds helpen we graag!”

Als wethouder cultuur hoopt Boone natuurlijk dat meer kinderen de weg naar cultuur weten te vinden. “Al zie ik cultuur breed: een evenement bijvoorbeeld is ook een uiting van cultuur. Maar als je het hebt over expressieve kunst, dan is het belangrijk dat kinderen daar spontaan mee in aanraking komen. Daarom stimuleren we dat op school, in de openbare ruimte, via cultuurpact Achterhoek. Zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Voor de een is dat schilderen of muziek, voor de ander sport. Dat is allemaal prima, als je maar kunt meedoen met iets wat je leuk vindt.”

Vol plannen

Boone zit nog vol plannen om goede voorbeelden uit de regio over te nemen en zo nog meer aan armoedebestrijding te doen. “Een soort Gelrepas met punten die mensen naar eigen inzicht kunnen besteden bijvoorbeeld. Aan sport of een computer of een fiets. Zo help je mensen vooruit en steun je lokale clubs en ondernemers. Maar laten we eerlijk zijn: alle gemeenten staan onder enorme financiële druk, iedereen kijkt waar er te bezuinigen valt. Toch wil ik gemeenten oproepen: ontzie de jeugd. Probeer voorzieningen voor hen overeind te houden. Het sociaal en maatschappelijk effect van dit soort beleid is groot, en lang niet altijd in euro’s uit te drukken. De aandacht die je het geeft, betaalt zich terug!”

Foto: Robbin van Turnhout