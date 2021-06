Wat doet wandelen voor je stemming?

VELP – Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt wat wandelen betekent voor de stemming van wandelaars. Deze zomer kunnen wandelaars meedoen, de resultaten worden in september gepresenteerd.

Sinds eind april kunnen wandelaars de ‘Samen voor Natuur-wandeling’ doen. Deelnemers kiezen uit een van drie podcasts van 45 minuten en maken vervolgens hun eigen wandeling in de natuur. Voor en na het lopen vullen ze een enquête in. Zo meten de onderzoekers wat wandelen met hen doet. De resultaten van de metingen worden 15 september gepresenteerd tijdens het jaarlijkse symposium Samen voor Natuur op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Op de website Samen voor Natuur staan drie podcasts van 45 minuten. Een podcast met een wandelcoach die wandelaars bewust maakt van hun wandelomgeving. Een filosofische podcast waarin een filosofisch dilemma wordt besproken. En de podcast Landschapslezen, waarin wandelaars tijdens de wandeling kleine opdrachten krijgen om de zintuigen te activeren. Om wandelaars nog meer te inspireren, staat op de site een aantal interessante websites, blogs en video’s ingedeeld op de thema’s recreatie, gezondheid, natuur en transitie. Dit zijn ook de thema’s die tijdens het symposium op 15 september aan bod komen.

In het online gastenboek kunnen wandelaars hun ervaringen en tips voor mooie wandelgebieden delen. Dat wandelen goed is voor lichaam en geest en voor binding met de natuur zorgt, wordt steeds duidelijker. Docenten en onderzoekers van de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein delen graag hun tips en expertise via de Samen voor Natuur-wandeling en tijdens het symposium op 15 september.

Iedereen is van harte welkom mee te wandelen op 23 april of daarna en zijn of haar ervaringen te delen in het gastenboek. Alle podcasts en uitleg over het downloaden op de mobiele telefoon staat op www.hvhl.nl/samenvoornatuur

Foto: Hogeschool Van Hall Larenstein