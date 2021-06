Wandel Challenge van start in Doesburg

DOESBURG – Iedereen die in beweging wil komen of meer wil bewegen, kan vanaf 24 juni in Doesburg meedoen aan de Diabetes of Wandel Challenge. Een wandelcoach van PlusFit begeleidt de deelnemers op weg naar een betere gezondheid.

De Wandel Challenge in Doesburg komt voort uit de Nationale Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. Jaarlijks brengt de NDC duizenden mensen met diabetes in beweging. De Bas van de Goor Foundation heeft met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wandelen een effectieve behandeling is bij diabetes. In sommige gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl.

De Wandel Challenge begint op donderdag 24 juni met een eerste vrijblijvende wandeltraining. Deze start om 20.00 uur vanaf PlusFit aan de Wilgenstraat 4 in Doesburg.Deelnemers maken kennis met de training en andere geïnteresseerden en maken een eerste wandeling.

Wie zich daarna inschrijft, kan wekelijks deelnemen aan de Wandel Challenge. Vanaf donderdag 1 juli wordt er wekelijks tussen 20.00 en 21.00 uur gewandeld. Inschrijven kan via www.nationalediabeteschallenge.nl/doesburg of www.doesburgbeweegt.nl. Hier is ook alle informatie te vinden. Deelnemers betalen eenmalig 5 euro eigen bijdrage.