VVV Doesburg met nieuwe stadsplattegrond klaar voor de zomer

DOESBURG – In Hanzestad Doesburg is de VVV klaar voor het nieuwe zomerseizoen. Een mooie gelegenheid voor wethouder Arthur Boone en VVV-vrijwilligers Maria Leensen en Marja Brouwer om de nieuwe stadsplattegrond te presenteren, die werd ontwikkeld door stadspromotor Harry van den Broek.

De stadsplattegrond van de historische binnenstad van Doesburg is in een nieuw jasje gestoken. De kaartzijde toont bezienswaardigheden die in 3D-vorm afgebeeld zijn en het Zilvermuseum, dat onlangs werd geopend, is toegevoegd. Dankzij een subsidie vanuit Interreg kon de kaart in twee talen worden uitgevoerd: het Nederlans en het Duits. De gratis plattegrond draagt niet alleen bij aan het lokale gastheerschap, maar is ook een inspiratiebron voor potentiele bezoekers die verblijven bij campings, hotels en B&B’s in een wijde omtrek om Doesburg.

Gastheerschap

Sinds jaar en dag zet VVV Doesburg zich in om bezoekers een warm welkom te geven. In het VVV-kantoor aan de Gasthuistraat kunnen bezoekers zes dagen per week terecht voor toeristische informatie en inspiratie over de Hanzestad en de regio. De VVV-vrijwilligers spelen daarin een belangrijke rol. Zij vertellen over de lokale verhalen, gebruiken en bijzondere plekken. Als kenner van de stad weten zij als geen ander wat er te beleven is. De ervaring leert dat gasten het persoonlijke contact zeer op prijs stellen waardoor de verwachtingen van het bezoek aan Doesburg overtroffen worden. De kans op herhaalbezoek of op positieve mond-tot-mond reclame is daarmee erg groot. “Vanuit Stichting Achterhoek Toerisme ondersteunen we de VVV’s, onder andere op het gebied van kennis en de ontwikkeling van toeristische producten als wandel- en fietsroutes. Recentelijk is er een E-learning gelanceerd waarmee VVV vrijwilligers, receptiemedewerkers en binnenstadondernemers kun kennis over Doesburg kunnen bijspijkeren en daarmee het gastheerschap naar een nog hoger niveau kunnen brengen,” aldus stadspromotor Harry van den Broek.

Bezoekers komen weer

Na een aantal stille wintermaanden kwamen bij het versoepelen van de coronamaatregelen en het weer opengaan van de horeca de eerste dagjesmensen weer naar Doesburg. Ook het aantal overnachtingen neemt weer toe. Musea konden vanaf 5 juni de deuren weer openen. Zo zijn er verschillende tentoonstellingen te zien en ook zijn verschillende ateliers, galeries, de musea en de VVV tijdens Culturele Zondag weer geopend. Door ondernomen marketingactiviteiten en de zomervakantie die in zicht is, ziet stadspromotor Harry van den Broek het websitebezoek van bezoekdoesburg.nl, boordevol tips voor een dagje uit, ook weer toenemen.

Foto: Harry van den Broek