VVO-jeugd schiet op keepers van Vitesse

VELP – De spelers van voetbalvereniging VVO in Velp zijn onlangs uitgedaagd in de jaarlijkse Penalty Cup. Iedere speler nam vijf penalty’s op een keeper van een ander team. Voor de jongste jeugd waren er zelfs twee keepers van de jeugd van Vitesse om op te schieten. De spelers deden flink hun best, de keepers probeerden het zo lastig mogelijk te maken om te scoren. Soms werd het kampen, maar meestal bleken vier rake penalty’s genoeg voor de overwinning.

VVO is aan het groeien, mede dankzij de vele activiteiten die door de ouders worden geregeld. De club is blij met de nieuwe aanmeldingen en enthousiaste ouders die meehelpen. Wie kennis wil maken met VVO kan een keer meetrainen. De Velpse club gaat in de zomervakantie door, zodat de kinderen lekker in beweging blijven. Spelers van 14 jaar en jonger kunnen zich in juni en juli melden op dinsdag- of donderdagavond om 17.300 uur.